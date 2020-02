Achtung – am schmutzigen Donnerstag sind Krawatten in höchster Gefahr. Wir wissen nicht, ob die Ersatzkäufe für abgeschnittene Binder in dieser Zahl enthalten sind, aber die Kölner Marktforschung IFH beziffert den Mehrumsatz, den Karneval in die Kassen der Händler spült, auf mehr als 350 Millionen Euro. Helau, Alaaf.

