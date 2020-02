Das ist doch frustrierend: Wenn Du einen Konkurrent hast, der schneller, besser, moderner ist und deine Erfolge immer toppt. In so einer Situation hilft's wenig, dass Du mit Abstand der Größte bist. Lässt nur die Häme wachsen. Walmart muss damit leben, dass seine Zahlen immer mit denen von Amazon verglichen werden. Klar – der blaue Riese wächst langsamer als der deutlich kleinere Streber aus dem Internet. Aber sind solche Wettstreite wirklich noch relevant in Zeiten, in denen ein Virus langsam die Weltwirtschaft lahm legt und Tausende daran sterben? Corona kommt näher, aber lasst uns bitte Ruhe bewahren – vielleicht mit einem Hanftee?

///// HANDEL NATIONAL

"Ein logistischer Alptraum", sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China, und meint damit das Coronavirus: Lieferketten seien unterbrochen, weil in China Unternehmen geschlossen sind oder nur mit begrenzten Kapazitäten arbeiten. Außerdem starten zu wenige Schiffe und Flugzeuge in Richtung Westen. Internet World widmet sich denMehr als 72.000 Erkrankte hat allein China bereits registriert, Tendenz weiter steigend. Widersprüchliche Quarantäne-Regeln lokaler Stellen bremsten die Ausfuhr zusätzlich, Leidtragende seien auf beiden Seiten kleinere und mittlere Unternehmen. "Wenn diese Krise noch einen Monat oder so anhält, wird es verheerend für kleine Unternehmen", so Paul Sives, Vertreter der Eu-Handelskammer in Südwestchina. "Der Domino-Effekt ist katastrophal." Reuters indes berichtet, dass das Virus auch Konzerne und die Weltwirtschaft allmählich in die Bredouille bringt.Das Sparbuch und andere Kapitalanlagen bringen nur noch wenig, die Akienmärkte zeigen sich volatil. Folglich investieren immer mehr Unternehmen und finanzkräftige Familien in Start-ups und neue GeschäftsideenMehr als 750 Millionen Euro hat etwa Skype-Gründer Nicolas Zennström eingesammelt, die nun an Gründer in Europa verteilt werden sollen, weiß Gründerszene. Und das Handelsblatt stellt fest, dass auch in Deutschland Risikokapitalgeber wie Rocket Internet, Eventures, Projekt A und Lakestar viel Geld eingeworben haben:ob damit aber immer gute Ideen unterstützt werden, das ist jetzt die entscheidende Frage.Bis 2030 Otto klimaneutral arbeiten. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen will das Hamburger Versandhaus dafürkaufen, sondern die eigenen Transportwege, die Mobilität der Mitarbeitenden sowie energie-intensive Cloud-Services optimieren, schreibt das Handelsblatt. Im Vergleich zu 2006 hat Otto bis heute bereits den Energieverbrauch um 50 % gesenkt: Sauber.Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, Bücher, Kleider, selbst Tierfutter und -Produkte: Cannaable will heute Nachmittag alsstarten. Das Gründertrio um Lars Bauer adressiert nicht nur Verbraucher, sondern auch Händler, die Hanfprodukte ins Sortiment aufnehmen können. Cannaablebereitet seinen Start bereits seit August 2019 vor und startet zu einem Zeitpunkt, zu dem weitere Lockerungen für den Hanfmarkt zu erwarten und auch notwendig sind: Immer mehr Hanfläden klagen laut Süddeutscher Zeitung über Kontrolle durch die Polizei und Konfiszierung selbst von Waren, die kleinste Mengen des Rauschmittels THC enthalten.