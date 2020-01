Der Wettbewerb gegen Amazon ist nicht ganz hoffnungslos. "Das nächste Jahrzehnt ist hart für Amazon. Der Handel ist ihnen auf den Fersen." Das sagt kein Verbandsvertreter oder Flächen-Lobbyist. Die Worte kommen von Ron Johnson, der einst den Einzelhandelsbereich von Apple leitete. Und manch ein Händler bekommt mit Amazon sogar Rückenwind.

Mit massivem Werbeaufwand dient sich die US-Kette Kohl`s den Kunden als Retouren-Annahmestelle für Amazon-Pakete an. Das lohnt sich. Sagt CEO Michelle Gass auf dem New Yorker: "Wir bekommen Kunden, wir bekommen jüngere Kunden. Einige von ihnen kaufen, wie wir es erwartet haben. Du bekommst nicht 100%, aber einige von ihnen kaufen."

Walmart schickt jetzt laut Bloomberg in 650 weiteren Läden Roboter () an die Regale, um den Warenbestand zu checken und Inventur zu machen.

Kundenbewertungen als Entscheidungshilfe. 56% der Online-Shopper nutzen sie als Entscheidungshilfe. Vor allem Jüngere schauen, welche Erfahrungen andere Käufer gemacht haben. Die Zahlen ermittelte eine Bitkom-Umfrage

