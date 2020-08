In der rund 420 Quadratmeter großen Filiale werden frische Lebensmittel und Fertiggerichte sowie Getränke angeboten. Das Geschäft im neuen Format folgt auf die On the Go-Filiale von Sainsbury's im Mansion House in London. Geplant sind sieben weitere ähnlich gestaltete Geschäfte in Edinburgh, Bristol, Glasgow und London. Sainsbury's hat nach eigenen Angaben über 130 lokale Standorte in belebten Stadtgebieten identifiziert, die in On the Go-Filialen umgewandelt werden könnten. In Deutschland tun sich Unternehmen mit diesem Einkaufsangebot offenbar noch schwer – warum eigentlich?