Amazon erweitert Programm zur Bekämpfung von Fälschungen – 'Project Zero' jetzt in 17 Ländern verfügbar

Amazon weitet sein "Project Zero"-Programm zur Bekämpfung von Produktfälschungen auf sieben weitere Länder aus. Wie GeekWire berichtet, werde das Programm, das Marken dabei helfen soll, gefälschte Produkte zu bekämpfen, nun für Verkäufer in den Amazon-Online-Shops in Australien, Brasilien, den Niederlanden, Saudi-Arabien, Singapur, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar sein, womit sich die Gesamtzahl auf 17 Länder erhöhe. Das im vergangenen Jahr gestartete Programm sei bereits in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Japan, Indien, Mexiko und Kanada verfügbar. Mehr als 10.000 Marken, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen globalen Einzelhändlern, haben sich laut GeekWire für das Programm angemeldet, unter anderem Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo und Veet als Teilnehmer.

In den Einkaufsmeilen des UK werden nach wie vor die Auswirkungen des Coronavirus-Lockdowns gespürt: In der ersten Augustwoche (2. bis 8.8.) war die Frequenz laut FashionUnited noch immer um mehr als ein Drittel niedriger als 2019. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Zahl der Fußgänger um 3,8 Prozent gestiegen, was auf die Regierungskampagne "Eat out to Help out" zurückgeführt wurde . Diese Maßnahme soll im August vor allem Restaurants höhere Gästezahlen bringen, wirkt sich aber offenbar auch positiv auf den Einzelhandel aus. Wer zwischen dem 3. und 31. August Montags, Dienstags und Mittwochs in einer an der Kampagne "Eat Out to Help Out" teilnehmenden Gastwirtschaft bis zu 10 Pfund für Speisen beziehungsweise alkoholfreie Getränke ausgibt, erhält einen Rabatt von 50 %. Ein Gutschein wird nicht benötigt. Die Maßnahme kam zum Start sehr gut an: Am Montag sei die Frequenz 20,6 % höher gewesen als in der Vorwoche (in der es allerdings geregnet hatte).