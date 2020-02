Auch wegen Aktionen wie dem Single-Day oder Cloud-Angebotenund weiter: Im 3. Quartal seines Geschäftsjahres (bis Ende Dezember) hat der chinesische Online-Konzern umgerechnet mehr als 21 Milliarden Euro eingenommen – ein Plus von 38 %. Neben der Cloudsparte, so Fashion United, wuchs auch der Logistikbereich. Allerdings werdenweil das Corona-Virus Chinas (und also Alibaba) sowie die Weltwirtschaft bremsen wird, meint Chef Daniel Zhang Yong gegenüber TechAsia Alles wegen eines Virus: Amazon hamstert Ware aus China und will damit möglichen Produktionsausfällen zuvorkommen, berichten die Onlinehändler-News. Damit wolle der Marktplatzbetreibermanchen Lieferanten räumte das Unternehmen sogar Vergünstigungen ein. Derweil rüsten sichweiß das Handelsblatt. Als Schutz vor dem Corona-Virus suchen Modemarken jetzt nach Alternativen für Dienstleister aus Asien. Die Türkei bietet Kapazitäten – weil sie wegen Menschenrechtsverletzungen zuletzt eher gemieden wurde.Einkaufsbummel in Italien:das sich wie die Schweden um Ratenzahlungen kümmert. Mit Moneymour können Italiener online kaufen und ihre Rechnungen monatlich abstottern. Mit dem Unternehmen aus Mailand, das 2017 gegründet wurde, schafft sich Klarna gleichzeitig einen Tech-Hub in Italien an, meldet Tech.EU Wär ein gutes Start-Datum gewesen: Am Abend vor dem Valentinstag wollte Facebook mit derin Europa starten. Doch die irische Data Protection Commission – für Facebooks Europazentrale in Dublin zuständig – fühlt sich desinformiert: Facebook habe zu spät und nur unzureichend über die neue Funktion informiert, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Nun liegt Secret Crush auf Eis.