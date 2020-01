Heute gibt es keine Nachrichten aus den USA. Dort war Feiertag. Martin Luther King-Tag. Deshalb hier eines meiner Lieblingszitate von King. Es taugt auch als Motivationsspruch für das Handelsmanagement: "Wenn Du nicht fliegen kannst renne, wenn Du nicht rennen kannst gehe, wenn Du nicht gehen kannst krabble, aber was auch immer Du tust, Du musst weitermachen."

///// HANDEL NATIONAL

DHL testet im Rhein-Main-Gebiet neue Packstationen, die nur per App und PIN über eine Bluetooth-Verbindung funktionieren, weiß der Supermarktblog . Der Zwang zur App könnte für DHL Vorteile haben, weil es "DHL so ermöglicht, in die App mittelfristig weitere Services, etc. zu integrieren. Fraglich ist allerdings, ob die Masse der Paketempfänger schon bereit ist für solch eine Lösung", urteilt Exciting Commerce

Foodwatch hat eine Klage gegen Amazon Fresh



Unilever will Amazon intensiver nutzen

Unilever Deutschland will mehr über Amazon und andere Plattformen verkaufen.



- Anzeige -

Erfolgreicher Digital Commerce

Hält Ihre IT-Systemlandschaft den Anforderungen des modernen Omnichannel Commerce stand? Gemeinsam mit den Experten von OSP, Infor und Liferay optimieren Sie Ihre Handelsprozesse für eine nahtlose Customer Journey. Erfahren Sie auf der EuroShop (16.–20. Februar, Stand E03, Halle 6) mehr über den vernetzten Einsatz von ERP-, Plattform- und Webshop-Lösungen. Die Verbraucherorganisationhat eine Klage gegen Amazon Fresh gewonnen . Der Online-Lebensmittelhändler muss ab sofort das Ursprungsland von frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse deutlicher kennzeichnen und darf nicht einfach etliche mögliche Ursprungsländer aufführen.Unilever Deutschland will mehr über Amazon und andereverkaufen. Finc3 Commerce übernimmt dabei die strategische Ausrichtung sowie die operative Steuerung der Accounts für Unilever Deutschland auf den Plattformen.- Anzeige -Hält Ihre IT-Systemlandschaft den Anforderungen des modernen Omnichannel Commerce stand? Gemeinsam mit den Experten von OSP, Infor und Liferay optimieren Sie Ihre Handelsprozesse für eine nahtlose Customer Journey. Erfahren Sie auf der EuroShop (16.–20. Februar, Stand E03, Halle 6) mehr über den vernetzten Einsatz von ERP-, Plattform- und Webshop-Lösungen. Jetzt Termin vereinbaren!

Nachdem Shoppingcenter-Betreiber ECE schon die Händler in den Centern mit Otto vernetzt , bindet man sich jetzt noch ein Stück mehr an das Otto-Universum. Testweise sollen in Hamburg Online-Bestellungen per taggleicher Zustellung aus den Geschäften einesverschickt werden. Mitmachen können an dem Ship-from-Store-Test Mitarbeiter von ECE, Otto und Hermes. ECE, wie Hermes Teil der Otto Group, sieht den Versuch als weiteren Baustein für seine "Digital Mall".