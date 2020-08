"Sprechen Sie nie von Umstrukturierung, dann denken gleich alle an Stellenabbau", hat mal ein Unternehmensberater erzählt. Aber genau so ist es – Prozesse werden in der Regel betriebswirtschaftlich optimiert, selten geht es um die Arbeitsatmosphäre. Und schon sind die (Personal-)Kosten im Fokus der Strukturierer. Bei Ceconomy bestätigt sich gerade mal wieder das Klischee.

Unter dem Namen Bodenhaus will Hornbach einen neuen Fachmarkt eröffnen Der Aufsichtsrat des Elektronikhändlers Ceconomy hat der Neuausrichtung des Konzerns zugestimmt (siehe Morning Briefing vom 6. August ). Im Mittelpunkt der Neuorganisation stünden über alle Länder hinweg einheitliche Führungsstrukturen und standardisierte Prozesse und Abläufe, teilte der SDax-Konzern laut Wirtschaftswoche mit. Ceconomy wurde bislang dezentral geführt. Konkret bedeutet dies, dass bei MediaMarkt und Saturn bis zu 3500 Stellen abgebaut werden – wie es heißt, vorwiegend im europäischen Ausland.





etailment-Expertenrat: So senken Online-Händler (nicht nur bei Bekleidung) die Retourenquote

Fragt man Shopbetreiber nach ihren größten Sorgen, werden mit Sicherheit viele das Thema Retouren nennen. Die Fashion-Branche trifft es zum Beispiel besonders hart. Händler mit Rücksendequoten von mehr als 60 Prozent sind hier keine Seltenheit. Felix Schirl, Geschäftsführer und CEO der auf Onsite-Personalisierung spezialisierten trbo GmbH, gibt in einem Gastbeitrag für etailment sechs

Handelsverband Deutschland (HDE): Regelbezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern

Nach einer aktuellen Schätzung des ifo-Instituts waren im Einzelhandel in Deutschland im Juli rund 240.000 Beschäftigte in Kurzarbeit (Vormonat: 400.000). Die Zahl ist damit zwar rückläufig, allerdings weiter auf hohem Niveau. In der Gesamtwirtschaft warebn laut ifo-Institut im Juli weiterhin 5,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Damit wird Kurzarbeit nach wie vor in einem beispiellosen Umfang eingesetzt.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) spricht sich deshalb

Selfridges startet erste Designer-Mietkollektion

Selfridges hat sich mit Hurr Collective zusammengetan, um seine erste Verleihkollektion von Designer-Mode auf den Markt zu bringen. Die Kollektion besteht aus über 100 Stücken von mehr als 40 Marken, die für 4, 8, 10 oder 20 Tage zu vergünstigten Preisen gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (RRP) des Designers gemietet werden können. Die Pop-up-Mietkollektion für Designermode wird ab Montag, dem 17. August, für sechs Monate bei Selfridges erhältlich sein.

Hornbach plant Fachmarkt-Kette für Bodenbeläge

Hornbach gehört aktuell zu den Profiteuren der Krise – während des Lockdowns stieg der Umsatz, die Geschäftsprognose wurde jetzt angehoben. Expansionsmöglichkeiten sieht Vorstandschef Erich Harsch derzeit vor allem im Ausland. Im Interview mit der WirtschaftsWoche eröffnete er jedoch, in Deutschland eine differenzierte Strategie zu verfolgen: „In Berlin werden wir Ende des Jahres unter dem Namen Bodenhaus einen Fachmarkt ausschließlich für Bodenbeläge eröffnen", kündigte Harsch an. Dort soll es, so die WiWo, auf rund 9000 Quadratmetern Fliesen, Parkett, Laminat und Dielen geben. Weitere Standorte seien geplant. Hauptfokus bleibe aber die Expansion mit großflächigen Bau- und Gartenmärkten.

Nach einer aktuellen Schätzung des ifo-Instituts waren im Einzelhandel in Deutschland im Juli rund 240.000 Beschäftigte in Kurzarbeit (Vormonat: 400.000). Die Zahl ist damit zwar rückläufig, allerdings weiter auf hohem Niveau. In der Gesamtwirtschaft warebn laut ifo-Institut im Juli weiterhin 5,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Damit wird Kurzarbeit nach wie vor in einem beispiellosen Umfang eingesetzt.Der Handelsverband Deutschland (HDE) spricht sich deshalb für eine Verlängerung der befristeten Sonderregeln bei Kurzarbeit aus : "Die Regelbezugsdauer von Kurzarbeitergeld sollte auf 24 Monate verlängert werden", so der HDE-Geschäftsführer für Arbeit und Soziales, Steven Haarke. Die Große Koalition hatte im Juni beschlossen, im September 2020 eine verlässliche Regelung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ab dem 1. Januar 2021 vorzulegen.

