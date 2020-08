///// HANDEL INTERNATIONAL

eBay ist in den USA eine Kooperation mit dem Finanzdienstleister LendingPoint eingegangen, der die Vergabe von ungesicherten Privatkrediten ermöglicht. "eBay Seller Capital powered by LendingPoint", so der Name des Programms, soll US-Verkäufern des eCommerce-Giganten "eine schnelle, flexible und transparente Finanzierung" ermöglichen. Es steht zunächst als Pilotprogramm ausgewählten Verkäufern zur Verfügung , die innerhalb von nur einem Werktag bis zu 25.000 Dollar an Finanzierung erhalten können, soll aber in den nächsten Monaten allen berechtigten Verkäufern geöffnet werden.Die Partnerschaft zwischen Walmart und Instacart in den USA nimmt unter anderem CNBC unter die Lupe. Die Kooperation, die sich derzeit in einer Pilotphase in vier Märkten in Kalifornien und Oklahoma befindet, ist die jüngste "Defensive" großer Lebensmittelketten gegen die Expansion von Amazon. Im Rahmen der neuen Partnerschaft sollen Tausende von Artikeln zu Niedrigpreisen von Walmart noch am Tag der Bestellung zu den Kunden gebracht werden.Zum zweiten Mal in Folge führt Lidl die Liste der "Hot 100 Retailers" des US-Einzelhandelsverbandes NRF an. Das vom Marktforschungsunternehmen Kantar zusammengestellte jährliche Ranking kürt die am schnellsten wachsenden Einzelhändler. Ein Umsatzwachstum von 69 Prozent auf 1,09 Milliarden USD sowie eine Ausdehnung der Filialen um 49 Prozent auf 97 Standorte im vergangenen Jahr waren die Kriterien, die Lidl USA den ersten Platz im Ranking beschert haben. In der Nominierung wurde außerdem das wachsende Frischwarenangebot, die Laden- und Lagerinfrastruktur sowie der schnell wachsende Kundenstamm des Discountriesen gewürdigt.Das Amazon Zustellnetz für die letzte Meile lieferte nun das zehnmilliardste Paket seit seiner Einführung vor über fünf Jahren aus. Allein dieses Jahr dürfte Amazon weltweit auf über 5 Milliarden zugestellte Pakete kommen und im kommenden Jahr dann bis zu 10 Milliarden Pakete anstreben, vermutet Exciting Commerce . Bis 2025 dürfte Amazon Logistics in den meisten Märkten Marktführer auf der letzten Meile sein und die Standards definieren.