Neun von zehn Modehändlern sagen laut einer Umfrage der TextilWirtschaft, dass die Pflicht in Läden einen Mund-Nasenschutz zu tragen, den Kunden die Lust am Modeverkauf verleide. Ein bisschen Stoff also. Ausgerechnet. Meiner einer hätte ja eher an die wirtschaftliche Situation, an Kurzarbeit, Angst vor Jobverlust, Panik wegen Corona und ähnliche Dinge gedacht. Aber was weiß denn ich.

